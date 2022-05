Bräuche, Rituale, Symbole : Pfingsten: Was Sie über das Fest wissen sollten

Special Wir verraten, was hinter dem Fest steckt, welche Bräuche und Rituale es gibt und in welchen Bundesländern es Pfingstferien gibt.

Pfingsten ist neben Ostern und Weihnachten das dritte christliche Fest, das sich über zwei Tage erstreckt. Es repräsentiert die Aussendung des Heiligen Geistes auf die Jünger Jesu und damit die Gründung der Kirche.

Was feiern Christen an Pfingsten?

An Pfingsten feiern Christen die Gegenwart des Heiligen Geistes. Nach christlichem Glauben ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, nach seinem Tod am Kreuz am dritten Tage auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Zuvor kündigte er seinen Jüngern jedoch das Kommen des Heiligen Geistes an. In der Bibel wird dies in der Apostelgeschichte erzählt: „Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“ (Apg, 2, 1-4, Einheitsübersetzung)

Dass die Menschen beim Pfingstfest, das ursprünglich auf das jüdische Fest Schawuot zurückgeht, die Jünger der Erzählung im Neuen Testament der Bibel zufolge plötzlich in den verschiedensten Sprachen reden hörten, wird gemeinhin als „Pfingstwunder“ bezeichnet.

Als Sprecher der zwölf Apostel tritt Petrus anschließend auf und erklärt den Menschen beim Pfingstfest, dass sie durch Umkehr und Taufe ebenfalls den Heiligen Geist empfangen könnten. 3000 Festgäste sollen seinen Worten gefolgt sein. Indem Petrus und die Jünger die Glaubenslehren Christi verbreiteten, gründeten sie die christliche Kirche. Daher gilt das Pfingstfest als Geburtsstunde der Kirche und Beginn der Kirchengeschichte.

In künstlerischen Darstellungen des Pfingstereignisses werden entweder die Feuerzungen gezeigt oder aber eine Taube als Symbol für den Heiligen Geist, da es in den vier Evangelien heißt, bei der Taufe Jesu sei der Heilige Geist auf Jesus „in Gestalt einer Taube“ herabgekommen. (Mk 1, 10 Einheitsübersetzung)

Wann ist Pfingsten 2022?

Pfingsten (griechisch für „fünfzigster Tag“) ist abhängig von Ostern. Pfingstsonntag ist immer am 50. Tag der Osterzeit, also 49 Tage nach Ostersonntag. Damit fällt der Pfingstsonntag 2022 auf den 5. Juni. Der frühestmögliche Termin, an dem Pfingsten stattfinden kann, ist demnach am 10. Mai, der späteste Termin ist der 13. Juni. Diese beiden Termine sind jedoch extrem selten und trafen in den vergangenen Jahrhunderten jeweils nur ein paar Mal zu.

Bedeutung von Pfingstsonntag und Pfingstmontag

Mit dem Pfingstsonntag endet nach christlichem Ritus die 50-tägige Osterzeit im Kirchenjahr. Sie beginnt nach dem Tod von Jesus Christus (Karfreitag) mit dessen Auferstehung (Ostersonntag). Seit etwa um das Jahr 400 nach Christus wird allgemein am 40. Tag der Osterzeit Christi Himmelfahrt gefeiert. Die Zeit danach ist von der angekündigten Aussendung des Heiligen Geistes geprägt, die an Pfingstsonntag zelebriert wird und die Dreieinigkeit Gottes in Vater, Sohn und Heiligem Geist vollendet. Bis zum 2. Vatikanischen Konzil in den 1960er Jahren wurde Pfingsten mit einer ganzen Festwoche gefeiert, die erst mit dem darauffolgenden Samstag endet. Der folgende Sonntag als Pfingstoktav (von lateinisch octavus „der achte“) wurde als Trinitatisfest (von lateinisch trinitas „Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit“) begangen. Somit umfasste die Osterzeit sogar 58 Tage. Doch im Zuge des 2. Vatikanischen Konzils unter Papst Johannes XXIII. erfolgte eine Rückbesinnung auf die ursprünglich 50-tägige Osterzeit, die Festwoche nach Pfingsten entfiel. An Pfingstmontag wird seither der kirchliche Jahreskreis wieder dort fortgesetzt, wo er vor Aschermittwoch unterbrochen wurde. In einigen Ländern hingegen wird an Pfingstmontag als zweitem Feiertag und Tag der früheren Pfingstoktav festgehalten, er gehört aber weiterhin nicht mehr zur Osterzeit.

Erst 1995 erklärte die Deutsche Bischofskonferenz Pfingstmontag zu einem „Gebotenen Feiertag“ und machte damit die Teilnahme gläubiger Christen an einer Heiligen Messe an diesem Tag verpflichtend. Im Jahr 2018 verlieh Papst Franziskus Pfingstmontag noch eine besondere Bedeutung, indem er ihn zum „Gedenktag der seligen Jungfrau Maria, Mutter der Kirche“ deklarierte.

Pfingsten 2022: Öffnungszeiten der Geschäfte

Pfingstsonntag und Pfingstmontag sind bundesweit gesetzliche Feiertage. Im Saarland besagt das Ladenöffnungsgesetz, dass an Sonn- und Feiertagen die Geschäfte geschlossen sind. Ausgenommen davon sind Blumen-, Pflanzen- und Zeitungsläden sowie Bäckereien, die öffnen dürfen, jedoch höchstens fünf Stunden lang. An Pfingstmontag jedoch ist das anders. Da es sich dabei um den zweiten von zwei aufeinander folgenden Feiertagen handelt, müssen dann auch diese Geschäfte geschlossen bleiben. Das gilt vergleichbar übrigens auch für den Ostermontag und den zweiten Weihnachtstag.

Pfingstferien in den Bundesländern

Die Schulferien-Regelungen in den verschiedenen Bundesländern sind sehr unterschiedlich. Natürlich bleiben an Pfingstmontag als gesetzlichem Feiertag überall die Schulen geschlossen. Baden-Württemberg und Bayern räumen den Schülern darüber hinaus fast zwei volle Wochen Ferien ein (7. bis 18. Juni), das Saarland gewährt – inklusive Feiertag – eine Woche (7. bis 10. Juni), ebenso wie Hamburg (23. bis 27. Mai) und Sachsen-Anhalt (23. bis 28. Mai). In Berlin, Bremen und Niedersachsen sind neben dem Pfingstmontag (6. Juni) auch der 27. Mai und der 7. Juni schulfrei, in Mecklenburg-Vorpommern zusätzlich auch der 3. Juni. In Sachsen und Thüringen dürfen die Kinder lediglich am 27. Mai zuhause bleiben, in Schleswig-Holstein zudem noch am 28. Mai. Gar keine Schulferien gibt es hingegen in Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, da im bevölkerungsreichsten Bundesland die Sommerferien in diesem Jahr bereits am 27. Juni starten.

Welche Symbole und Bräuche stehen für Pfingsten?

Das Pfingstereignis der Aussendung des Heiligen Geistes auf die Jünger Jesu wird in künstlerischen Darstellungen oft mit den in der Apostelgeschichte beschriebenen Feuerzungen symbolisiert, oder aber mit einer Taube. In den vier Evangelien der Bibel heißt es, bei der Taufe Jesu sei der Heilige Geist auf ihn herabgekommen in Gestalt einer Taube. Aus diesem Grund waren früher Pfingsten und Ostern beliebte Termine, um Babys taufen zu lassen und sie damit in die Gemeinschaft der Christen aufzunehmen.

Anders als zu Weihnachten oder zu Ostern haben sich zum Pfingstfest nur vergleichsweise wenige traditionelle Bräuche etabliert. Die wenigen existierenden Bräuche sind meist abgewandelte Frühlingsbräuche, mit denen der Beginn der neuen Vegetationsperiode gefeiert wird. So ist es in einigen Dörfern an der oberen Donau Tradition, dass ein „Pfingstl“ oder „Latzmann“ von Tür zu Tür zieht, um im Rahmen eines „Heischeumgangs“ Spenden zu sammeln. Dabei ist der Pfingstl in der Regel mit grünen Tannenbaumzweigen bedeckt, während der Latzmann ganz in Stroh gehüllt ist.

Vielerorts werden Pfingstbäume aufgestellt, die der rheinischen Maibaumtradition entsprechen. Dabei stellen Junggesellen in der Nacht zu Pfingstsonntag ihren Liebsten junge Birken – oft geschmückt mit bunten Kreppbändern – vor die Haustür oder ans Fenster. Manchmal werden auch Dorfbrunnen oder Quellen mit bunten Blumen und Zweigen geschmückt. Im Bergischen Land gibt es bis heute das Pfingstsingen, bei dem junge Männer an Pfingstsamstag von Haustür zu Haustür und von Hof zu Hof ziehen und den Bewohnern den Pfingstgruß entbieten. Dafür erhalten sie in der Regel Lebensmittel wie Eier, Speck, Tabak, Schnaps oder auch Geld.

Ähnliches gibt es in der Pfalz und im Elsaß. Dort ziehen Kinder mit einem geschmückten Handwagen, dem „Pfingstquack“, durch die Straßen und sammeln ebenfalls Lebensmittel oder Geld ein.

In manchen Gegenden vor allem in Süddeutschland haben sich Pfingstfeuer durchgesetzt, die die Dunkelheit erleuchten und den Heiligen Geist symbolisieren sollen.