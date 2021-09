Neuntes Wochenende in Folge : Beteiligung an Protesten gegen Macron und Frankreichs Corona-Politik sinkt

Ein Demonstrant hält während einer Demonstration gegen den Gesundheitspass vor dem Eiffelturm ein Plakat mit der Aufschrift „Nein zum Gesundheitspass“ Foto: dpa/Thibault Camus

Paris Die Proteste gegen die verschärften Corona-Regeln in Frankreich haben am neunten Wochenende in Folge wieder mehr als hunderttausend Menschen auf die Straßen getrieben. Die Beteiligung an den übers ganze Land verteilten Demonstrationen sank am Samstag aber erneut - wie schon seit mehreren Wochen.

Laut Frankreichs Innenministerium protestierten 121 000 Menschen. Das sind 20 000 weniger als in der Vorwoche und rund 50 000 weniger als vor drei Wochen.

Der Unmut richtet sich gegen den von Präsident Emmanuel Macron und der Regierung verlangten Gesundheitspass zum Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test. Wer ins Café gehen, in den Fernzug steigen oder in manchen großen Einkaufszentren shoppen will, muss den Pass vorlegen. Die Nachweispflicht besteht für fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Auch die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, darunter Beschäftigte im Gesundheitswesen, stößt auf Widerstand.

(dpa)