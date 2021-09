Kommt ein Zuschuss für Betriebskosten? : Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger will grüne Technologien in Saar-Unternehmen noch stärker fördern

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger will grüne Technologien in Saar-Unternehmen noch stärker fördern

Saarbrücken Anke Rehlinger (SPD) sieht im Wasserstoff eine wichtige Zukunftstechnologie. Deshalt will die saarländische Wirtschaftsministerin jetzt Zuschüsse ermöglichen für „grünen“ Stahl in Saar-Unternehmen – noch mehr als gedacht.

Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) beharrt auf Betriebskostenzuschüssen des Bundes für Projekte zur Herstellung „grünen“ Stahls mit Hilfe von Wasserstoff. „Ich kann nicht von einem Unternehmen verlangen, dass es in eine von mir gewünschte Technologie investiert, gleichzeitig aber mit dieser Technologie kein Geld mehr verdient“, sagte sie in Saarbrücken. Entscheidend sei die Frage, ob die Bundesregierung nicht nur für Investitionen in Wasserstofftechnologie, sondern auch für die Betriebskosten einen Zuschuss gebe. Rehlinger: „Das ist eine Diskussion, die ist noch am Laufen.“