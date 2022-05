Ex-Verkehrsminister : Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt offenbar gegen Andreas Scheuer

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer. Das berichtet der Spiegel. Hintergrund ist die Affäre um die gescheiterte Pkw-Maut.

Der Verdacht: Scheuer und Schulz sollen „bei ihren zeugenschaftlichen Vernehmungen vor dem Untersuchungsausschuss bewusst wahrheitswidrig ausgesagt haben“, so der Sprecher.

Der Europäische Gerichtshof hatte 2019 entschieden, dass die von der CSU einst im Wahlkampf als „Ausländer-Maut“ bezeichnete Infrastrukturabgabe gegen EU-Recht verstößt. Die Verträge mit den Betreiberfirmen waren da jedoch schon längst unterschrieben, was zu Entschädigungszahlungen führt, die möglicherweise verhindert werden hätten können, so die Kritik an Scheuer.