Klimafreundlich gärtnern Aktualisierter Einkaufsführer: So finden Sie torffreie Erde

Zu finden sind torffreie Erden im Handel, also etwa in Baumärkten oder Gartencentern. Der BUND listet in einem kürzlich aktualisierten Einkaufsführer über 250 Produkte von 27 Herstellern auf, die demnach bundesweit verfügbar sind. Die Broschüre können Sie auf der Webseite des BUND herunterladen. Und auch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) führt auf der Webseite „torffrei.info“ eine Produktdatenbank für torffreie Erden - von der Rhododendronerde über die Tomatenerde bis zur Graberde.