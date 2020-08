Pandemie : 966 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

Berlin Die Zahl der Neuinfektionen in Deustchland nähert sich wieder der 1000er-Marke. Das Robert Koch-Institut meldet 966 Neuinfektionen für ganz Deutschland, vier Personen sind innerhalb der letzten 24 Stunden an dem Coronavirus gestorben.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 966 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit nähert sich die Zahl wieder der Marke von 1000 Neuinfektionen. Der Wert hatte in der vergangenen Woche bereits am Donnerstag, Freitag und Samstag über der Schwelle von 1000 gelegen – erstmals seit Anfang Mai wieder. Am Sonntag- und Montagmorgen liegen die Meldezahlen oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.