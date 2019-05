200 Bergleute betroffen : RAG kündigt betriebsbedingt

Essen Ein halbes Jahr nach dem Ende der Steinkohleförderung in Deutschland will der Bergbaukonzern RAG erstmals in seiner Geschichte 200 Mitarbeitern betriebsbedingt kündigen. Diese Bergleute hätten alle Angebote des Unternehmens ausgeschlagen, zu einem anderen Arbeitgeber zu wechseln.

