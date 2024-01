Volljährigkeit ist Pflicht 120 Millionen im Topf: So spielen Sie Eurojackpot

Am Freitag, 12. Januar, gibt es für Tipperinnen und Tipper erneut die Chance, den Eurojackpot von 120 Millionen Euro zu knacken. Fünf Richtige plus die zwei korrekten Eurozahlen braucht es dafür. Doch selbst wer zu seinen fünf Richtigen nur eine Eurozahl hat, hat die Chance auf einen Millionengewinn. Denn in der Gewinnklasse zwei warten immerhin noch rund 24 Millionen Euro. Wir beantworten Interessierten die wichtigsten Fragen: