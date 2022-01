Mitmachstudie des Naturschutzbundes : „Stunde der Wintervögel“ – so helfen Sie, heimische Vögel im Saarland zu schützen

„Stunde der Wintervögel“ – so helfen Sie, heimische Vögel im Saarland zu schützen

Welche Vögel leben im Saarland und wie viele gibt es davon? Um die heimischen Vögel besser zu schützen, müssen Organisationen diese genau kennen. Dafür brauchen die Naturschützer Hilfe – und fordern Saarländer zum Vogelzählen auf.

Der Naturschutzbund (Nabu) und der Landesbund für Vogelschutz (LBV) rufen mit der Aktion „Stunde der Wintervögel“ zum Vogelzählen auf. Noch bis zum 9. Januar können Sie sich an der wissenschaftlichen Studie beteiligen und in saarländischen Gärten und Parks Wintervögel beobachten.

Bei der „Stunde der Wintervögel“ geht es den Naturschutzverbänden nicht um eine vollständige Erfassung aller Vögel. Die Aktion soll vielmehr wichtige Erkenntnisse über Veränderungen in der heimischen Vogelwelt bringen.

Für Biologin Angela Nelson vom LBV sei bei der Aktion eine spannende Frage, ob sich dort neben den typischen Gartenvögeln wie Meise und Spatz auch wieder mehr Waldvögel wie Eichelhäher und Buchfink tummelten. „Ist das Nahrungsangebot in den Wäldern knapp, gibt es also nicht genügend Bucheckern, Eicheln oder andere Baumfrüchte, dann kommen Vögel auf Nahrungssuche häufig in unsere Gärten“, sagt die Expertin.