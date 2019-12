Weihnachtsmarkt Dillingen : Musik und Spaß für Kinder beim Shoppen in Dillingen

Weihnachtlich dekoriert und stimmungsvoll beleuchtet empfängt die Einkaufsstadt Dillingen ihre Kunden und Besucher zum Weihnachtseinkauf. Foto: GMLR

Der Dillinger Weihnachtsmarkt mit der „Nacht der Chöre“ bildet am heutigen Freitag, 6. Dezember, den würdigen Rahmen für einen langen Einkaufsabend in der Dillinger City.

Am Mittwoch wurde der Weihnachtsmarkt auf dem Dillinger Odilienplatz eröffnet und hatte einen ersten Höhepunkt gestern Abend mit dem traditionellen Santa-Lauf. Am heutigen Freitag, 6. Dezember, findet hier die „Nacht der Chöre“ statt. Mit von der Partie sind „Wir sind wir“, unterstützt vom Dillinger Musik-Urgestein Horst Friedrich (von 18 bis 19.30 Uhr), und das Ensemble „Chorios“, ein Frauenchor aus Fraulautern (19.30 bis 21 Uhr). In diesem klangvollen Ambiente laden die zahlreichen Dillinger Fachgeschäfte zu einem langen Einkaufsabend ein. Viele Einzelhändler sind an diesem Abend bis 21 Uhr für ihre Kunden da. Sie bieten Geschenkideen

in Hülle und Fülle – alles, was man für ein gelungenes Fest zuhause braucht. Außerdem sind sie für kompetente Beratung, freundliche Bedienung und vielfältige Serviceleistungen bekannt. Dazu gehören natürlich auch stilvolle

Geschenkverpackungen für Weihnachtspräsente.

Der Weihnachtsmarkt wird am Wochenende fortgesetzt. Er steht am morgigen Samstag unter dem Motto „Dillinger

Kinder-Weihnacht“ ganz im Zeichen der kleinen Besucher.

Von 14 bis 17 Uhr entführen Sabine Krämer alias „Sonni

Sonnenschein“ und Alex Breidt die Kinder in die zauberhafte Welt der Märchen. Alex Breidt lädt von 14 bis 15 Uhr zum Mitmachen und Mitsingen bei seinem Weihnachts-Musik-Special ein. Von 15 bis 16 Uhr schließt sich das Programm „Märchenhafte

Weihnachten“ für Kinder ab drei Jahren mit „Sonni Sonnenschein“ an. Und um 16 Uhr startet das große Kinder-Weihnachts-Singen an der Bühne. Jedes Kind, das sich traut zu singen, nimmt an einer Verlosung teil, die ersten Fünf gewinnen. Zum Abschluss gibt es das große Froschkönig-

Finale mit Fotos auf dem Thron. Das Programm für Kinder während des Weihnachtsmarktes wird abgerundet durch Basteln im Kinderzelt am Odilienbrunnen mit der Stadtjugendpflege (täglich von 15 bis 17 Uhr). Übrigens: Viele Geschäfte haben an den Adventssamstagen bis 18 Uhr geöffnet – eine gute Gelegenheit zu einem entspannten Einkaufsbummel, während die Kinder bestens unterhalten und betreut werden.

Am Sonntag versprechen zwei weitere Höhepunkte Spaß für die ganze Familie: Die Schauspielerin Elisabeth Brück, vielen als saarländische Tatort-

Kommissarin an der Seite von Devid Striesow bekannt, liest um 14 Uhr auf der Show-Bühne weihnachtliche Kurzgeschichten für Jung und Alt.

Anschließend präsentiert Uwe Zimmer um 16 Uhr live die

Radio-Salü-Weihnachts-Show. Mit dabei ist auch die Showformation der Merziger Tanzschule „La Danse“.

Blickfang und „Gute Stube“ am Odilienbrunnen ist auch

in diesem Jahr die Dillinger Almhütte. Almwirt ist dieses Jahr der Dillinger Gastronom Karsten Otto. Vom 25. November bis zum 12. Januar ist die Hütte täglich (außer an den Feiertagen) von 9 bis mindestens 23 Uhr geöffnet. Almwirt Karsten Otto bietet täglich ein leckeres Frühstück und einen warmen Mittagstisch an. Wer lieber à la carte essen möchte, findet eine vielfältige Auswahl an alpenländischen Speisen.