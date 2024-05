Schüler führen Musical auf Ein Schatz in der Lindenschule

500 Zuschauer in der komplett gefüllten Turnhalle der Lindenschule waren vom Musical begeistert. Und es war in der Tat eindrucksvoll, was die 168 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren auf die Bühne brachten. Das Musical erzählt die Geschichte des kleinen Linus, der nach wunderschöner Kindergartenzeit jetzt die Grundschule besuchen muss. Dort fühlt er sich alleine, hat keine Freunde und macht sich auf die Suche nach einem Schatz – und findet unterwegs so manchen neuen Freund.