Osnabrücker Ehepaar stiftet 150 Beuys-Werke an Museum in Münster

Ein Osnabrücker Ehepaar stiftet eine Sammlung von 150 Kunstwerken von Joseph Beuys einem Museum in Münster. Wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtet, geht die Sammlung des Ehepaars Manfred und Ingrid Rotert an das LWL-Museum für Kunst- und Kultur. Bei der Sammlung handelt es sich um sogenannte Multiples, also Objekte, die Beuys (1921 - 1986) in Auflagen von wenigen bis zu mehreren tausend Exemplaren herstellte.

Darunter befinden sich bekannte Werke wie der Filzanzug, die Capri-Batterie von 1985 und das aus fünf Filmspulen zusammengefügte Objekt „Das Schweigen“ von 1973. Die Sammlung ist vom 29. November 2018 bis zum 29. September 2019 in Münster zu sehen. Für das LWL-Museum sei das Konvolut enorm wichtig, sagte Kuratorin Marianne Wagner. „Die Sammlung kommt aus einer Hand und ist noch nie öffentlich gezeigt worden.“

Das Sammler-Ehepaar Rotert erwarb ihre ersten Beuys-Objekte ab 1971. Dem Künstler selbst sind sie niemals persönlich begegnet. „Wir hatten nie den Ehrgeiz, alles von Beuys zu besitzen, wussten aber bei unserem ersten Kauf: Das ist es“, sagte Manfred Rotert im Gespräch mit der „Neue Osnabrücker Zeitung“.

(hsr/dpa)