"Kiepenkerl" in Münster Traditionslokale inmitten von Altstadt-Gassen

Drei Menschen starben am Samstag am "Kiepenkerl" in Münster, als ein Kleintransporter in eine Menschenmenge raste. Der Platz inmitten enger Altstadt-Gassen ist sonst ein Lieblingsort der Münsteraner.