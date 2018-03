MSV-Frauen stehen erneut unter Zugzwang

Es läuft nicht immer alles wie geplant. Die eigene 0:2-Niederlage am Mittwochabend in Potsdam - okay, die mussten die Fußballerinnen des MSV Duisburg einkalkulieren. Dass aber tags darauf der 1. FC Köln sein Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0 gewinnen würde, hatten die Zebras so vermutlich nicht zwingend auf ihrer Rechnung gehabt. So findet sich der Duisburg vor dem Heimspiel gegen den 1. FFC Frankfurt, das am Ostersonntag um 14 Uhr im Homberger PCC-Stadion angepfiffen wird, plötzlich erneut auf einem Abstiegsplatz wieder.

Den unlängst durch den 1:0-Sieg gegen Werder Bremen geschafften Sprung auf den rettenden Rang zehn hatte MSV-Trainer Thomas Gerstner ohnehin als eine Momentaufnahme bezeichnet; nun steht sein Team allerdings schneller als erwartet unter Zugzwang, selber wieder etwas für die Rettung zu tun. Das wäre laut dem Übungsleiter auch schon in Potsdam im zweiten Durchgang denkbar gewesen: "Da waren wir definitiv besser im Spiel und haben uns auch die eine oder andere gute Möglichkeit erspielt. Daran müssen wir unbedingt anknüpfen."

Leichter gesagt als getan, mag man denken. Natürlich gehören die Frankfurterinnen noch immer zu den großen Nummern im deutschen Frauenfußball, wenngleich der letzte Titelgewinn des Rekordmeisters nun schon zehn Jahre zurückliegt. Mit Marith Prießen und der Niederländerin Jackie Groenen bietet der FFC zwei ehemalige Duisburgerinnen auf. Derzeit stehen die Hessinnen als Fünfter sechs Punkte hinter einem Champions-League-Platz. Am Mittwoch patzten sie allerdings und kassierten nach einer 2:0-Führung noch eine 2:3-Niederlage.

Der MSV Duisburg würde nur zu gern an die beiden jüngsten Heimerfolge anknüpfen. Vor dem 1:0 gegen Bremen gab's das erlösende 2:1 gegen den SC Freiburg - beide Male allerdings witterungsbedingt in der Schauinsland-Reisen-Arena. Das letzte Spiel auf dem Naturrasen des PCC-Stadion gab's am 12. November - seinerzeit ein 0:1 gegen den 1. FC Köln.

"Natürlich wollen wir zu Hause mutig auftreten und definitiv punkten - auch gegen einen starken Gegner wie Frankfurt", sagt Thomas Gerstner. Nach der Rotation in Potsdam, als unter anderem Kapitänin Paula Radtke von der Bank kam, dürfte es nun wieder einige Änderungen in der Duisburger Startelf geben.