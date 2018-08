Kuh büxt aus und bleibt auf Dach stecken

Aufregung am Freitagmorgen in Morsbach-Rom bei Gummersbach: Eine Kuh war in der Nacht durch ein Loch im Zaun von ihrer Weide ausgebüxt, einen Hang hinuntergetrabt und dann ausgerechnet auf das Wellblechdach einer am Hang stehenden Veranstaltungshalle gelaufen.

Dort brach das schwere Tier prompt ein und blieb stecken, wie die Polizei Gummersbach mitteilte.

Anwohner alarmierten um 1.50 Uhr die Polizei. Zwei Stunden lang dauerte der Einsatz, bei dem neben dem Besitzer der Kuh, Polizei und Feuerwehr auch ein Tierarzt, der Eigentümer der Halle und ein Kranbesitzer geholfen haben.

FOTO: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Mithilfe des Krans konnten die Einsatzkräfte die Kuh unverletzt aus dem Dach befreien. Zuerst hatte der WDR berichtet.

(das/dpa)