Zweibrücken Prozess fördert Ungereimtheiten zutage

„Ich habe meine Frau nicht umgebracht“, beteuerte der 37-jährige Angeklagte während der Verhandlung am vergangenen Montag in einer von seinem Verteidiger, dem Zweibrücker Rechtsanwalt Markus Freyler, verlesenen persönlichen Erklärung (wir berichteten). Die 33-Jährige war am späten Abend des 4. Dezember 2023 in der Waschküche des Zweifamilienhauses, in dem der 37-Jährige mit seiner jungen Familie gelebt hatte, von einem Mitbewohner leblos aufgefunden worden. Schnell war deren Ehemann in Verdacht geraten, etwas mit dem gewaltsamen Tod seiner Ehefrau zu tun zu haben. Er kam Wochen später, konkret am 21. Dezember 2023, in Untersuchungshaft.