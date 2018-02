Mord in der Modelbranche

"Ein starkes Team" begibt sich im 74. Fall der Berliner Krimireihe in die Welt der Mode und der Models. Denn beim Fotoshooting auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof ist eine junge Frau zu Tode gekommen durch einen Drogenmix in ihrem Mineralwasser. In den Augen des urigen Kriminalkommissars Garber (Florian Martens) sowie seiner jungen Kollegen Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Klöckner (Matthi Faust) könnte erstmal jeder der Anwesenden als Täter in Frage kommen. Schließlich herrschte bei all dem Schminken, Ankleiden und Posieren ein Kommen und Gehen.

Bald erfahren die Ermittler, dass das Mordopfer Leonie (Amelie Otto) Stress mit seiner Agenturchefin Petersen (Dennenesch Zoudé) gehabt hat. Und dass es auf Partys des obercoolen Fotografen Ewerwein (Tobias Oertel) mehrfach sittenwidrig zugegangen ist. "Preis der Schönheit" heißt die Krimi-Episode, die mit breitem Pinsel Neid, Missgunst und Konkurrenzdruck einer Branche malt, die vielen Frauen und Mädchen nach wie vor als erstrebenswert gilt. Und damit etwa Heidi Klums seit 2006 laufender ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" große Aufmerksamkeit beschert.

Leider entkommt der Krimifall aus der Feder von Grimme-Preisträger Leo P. Ard dabei nicht der Klischeefalle. Er gerät zudem eher wirr und mittelprächtig spannend. Inszeniert hat ihn der erfahrene Serienregisseur Ulrich Zrenner. Ungeplant ist "Preis der Schönheit" - schon im Frühjahr 2017 konzipiert und im Herbst gedreht - außerdem ein Beitrag zur aktuellen #MeToo-Debatte geworden. Denn die Produktion stellt ausschweifend dar, wie Sex und sexuelle Nötigung eine harte Währung im Geschäft um eine Modelkarriere bilden.

Wobei die Übergriffe nicht nur von den Mächtigen der Branche ausgehen, sondern von den stets "Mädchen" genannten Fotomodellen auch zielbewusst provoziert werden. Die konsumieren hier wie selbstverständlich Koks und Ecstasy-Pillen. Sei es, um sexuelle Hemmungen, sei es, um leichter weitere Pfunde ihrer ohnehin superschlanken Luxuskörper zu verlieren.

"Ein starkes Team", ZDF, Sa., 20.15 Uhr