Beliebter Fernsehmoderator kam nach Saarbrücken Moderator erklärt Kindern die Computerwelt

Aber zunächst war Geduld gefragt. Denn Caspers war mit dem Zug angereist und verspätete sich deutlich. Deshalb war es eine verkürzte Vorlesung. Caspers behauptete „1+1=10“. Die jungen Zuhörer verstehen erst einmal nicht was er meint. Denn sie haben in der Schule etwas anderes gelernt. „Wir haben seit vielen Jahrhunderten Symbole für unser heutiges dezimales Zahlensystem, nämlich zehn Ziffern von 0 bis 9“, erklärte er. Aber es gibt auch eine andere Art zu rechnen, nämlich im Zweier- oder Binärsystem. Computer rechnen so: Es gibt nur die Ziffern 0 und 1, daher muss bei „1+1“ schon eine zweite Stelle genommen werden, also „1+1=10“. Das zeigt Caspers anhand eines Tachos, der nach zwei Metern schon eine Reihe weiter spult. Nun erklärt der bekannte Fernsehmoderator das binäre System mit den Fingern seiner beiden Hände. Und alle Kinder machen begeistert mit bei der nun folgenden Fingergymnastik: „Stell dir vor, deine Finger können entweder oben oder unten sein – das ist so ähnlich wie die Zahlen 0 und 1 im Binärsystem“, sagt Caspers. Im binären System repräsentiert die Zahl 1 den Finger, der oben ist (ein eingeschalteter Schalter), und die Zahl 0 repräsentiert einen Finger, der unten ist (ein ausgeschalteter Schalter).