Thalexweiler Neues Thalexweiler Heimatheft erschienen

Thalexweiler · Der Verein für Heimatgeschichte Thalexweiler gibt am Montag, 11. Dezember, ein neues Heimatheft heraus. In neun Beiträgen wird von vier Autoren über die Thalexweiler Albanus Kirmes, die reparierte Turmuhr von Schloss Münchweiler, die Dörrenbacher Waldhütte und die Grenzvermessung an der Richelhumes von 1767 berichtet.

08.12.2023 , 17:05 Uhr

Der Titel des aktuellen Heimathefts Thalexweiler. Foto: Thomas Besse Foto: Thomas Besse