Differten Weihnachtskonzert des Shanty-Chores

Differten · Der Shanty-Chor „Die Bisttalmöwen“ veranstaltet am Samstag, 16. Dezember, unter dem Motto „Weihnachten auf hoher See“ eine Benefiz-Weihnachtskonzert. Beginn ist um 16 Uhr in der Lutherkirche in Altenkessel.

08.12.2023 , 16:33 Uhr

Der Shanty-Chor "Die Bisttalmöwen" unter der Leitung von Rainerr Bay bei ihrem Konzert in der Basilika St. Johann. Foto: Rolf Ruppenthal Foto: Ruppenthal