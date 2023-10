Saarlouis Zwei Veranstaltungen im Zeichen der Erinnerungskultur

Zudem findet eine Führung zur jüdischen Geschichte in Saarlouis am Freitag, 13. Oktober um 15 Uhr statt. Gilbert Jaeck zeigt beim Rundgang unter anderem den Gedenkraum in der ehemaligen Synagoge am Esther-Bejarano-Platz. Dieses Gebäude wurde 1986/87 auf dem Gelände der ehemaligen Synagoge in freier Anlehnung an die ursprüngliche Form errichtet. Im Lauf der Geschichte setzten jüdische Bürgerinnen und Bürger bedeutende Akzente im wirtschaftlichen und kulturellen Leben in Saarlouis.