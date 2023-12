Schmelz Glasfaserausbau in der Gemeinde wird gefördert

„Homeoffice, Streamingdienste, Smart-Home – all das setzt eine hochleistungsfähige Gigabitinfrastruktur voraus“, hält Bürgermeister Wolfram Lang fest. „Um weiterhin ein attraktiver Wohn– und Arbeitsstandort zu bleiben, muss die Gemeinde Schmelz in den Glasfaserausbau investieren. Ich bin froh, dass uns Bund und Land dabei ihre finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt haben.“