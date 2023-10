Schmelz Zukunftswerkstatt Klimaschutz lädt ein zum Dialog

Schmelz · Die Gemeinde Schmelz und die Klimaschutzpaten der Gemeinde laden am Dienstag, 24. Oktober, um 17 Uhr, zur ersten Zukunftswerkstatt in den Sitzungssaal des Rathauses ein. Im Frühjahr dieses Jahres fand die landesweite Auftaktveranstaltung für das Projekt KlikKS (Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen) statt, erläutert die Gemeinde hierzu in einer Mitteilung.

10.10.2023, 10:05 Uhr

Zukunft und Klimaschutz stehen im Mittelpunkt eines Bürgerdialogs in Schmelz (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte