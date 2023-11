Saarlouis/Bous Zonta setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Geschlechtsspezifische Gewalt fängt bei Alltagssexismus an und endet nicht selten mit Femiziden. Diese Gewalt ist allgegenwärtig und fest in unseren patriarchalen Strukturen verankert. In Deutschland ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen, das sind mehr als zwölf Millionen Frauen, erläutern die Saarlouiser Zonta-Frauen. Hintergrund der Aktion ist die UN-Kampagne „Orange The World“, die seit 1991 auf diese Gewalt aufmerksam macht. Die Aktion beginnt am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen und endet am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte.