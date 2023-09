Schmelz Karin Olivieri beim ersten Zollhaus Open Air

Schmelz · Zum ersten Mal findet in der Gemeinde Schmelz am Samstag, 23. September auf dem Mitry-Mory-Platz das Zollhaus Open Air statt. In Zusammenarbeit mit der Pianistin und Klavierpädagogin Karin Olivieri aus Hüttersdorf, wird ein abwechslungsreiches musikalisches Angebot für Jung und Alt geboten.

13.09.2023, 11:31 Uhr

Ruth Zimmer und Karin Olivieri Foto: Karin Olivieri Foto: Karin Olivieri