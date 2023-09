Kreis Saarlouis Welt-Alzheimertag am 21. September

In der Bundesrepublik Deutschland leben derzeit zirka 1,8 Millionen Menschen mit Demenz, die häufigste Form ist die Alzheimer-Krankheit. Saarlandweit sind zirka 23 600 Menschen betroffen. Aufgrund des demografischen Wandels und einer immer größer werdenden Zahl von älteren Menschen ist davon auszugehen, dass die Zahl von Menschen mit Demenz immer größer werden wird, sofern kein Durchbruch in Behandlung und Therapie erzielt wird. Aktuellen Schätzungen zur Folge wird sich die Zahl der Betroffenen bis zum Jahr 2050 verdoppeln. Demenzerkrankungen sind eine der häufigsten Ursachen für Pflegebedürftigkeit im Alter und in den meisten Fällen unumkehrbar, anhaltend und fortschreitend.