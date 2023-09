KVHS Schwalbach Webseminar widmet sich Datenschutz in Vereinen und Verbänden

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Schwalbach bietet ein Webseminar zum Datenschutz in Vereinen und Verbänden an. Dieses startet am Freitag, 13. Oktober, um 18 Uhr.

14.09.2023, 15:47 Uhr

(Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Pleul