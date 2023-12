Schmelz Kilometerfresser ehren erfolgreichste Wanderer

Wanderwart Meiser zog eine positive Bilanz. Die Veranstaltungen des Vereins waren gut besucht. An 42 Wanderungen im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Lothringen waren die Kilometerfresser mit insgesamt 743 Meldungen vertreten. Mit 63 Teilnehmern in Bubach-Calmesweiler, 49 Teilnehmern in Eisen, je 48 Teilnehmern in Differten und Hirzweiler-Welschbach sowie 43 Teilnehmern in Diefflen wurde fünfmal die 40er Marke überschritten. Die Kilometerfresser Schmelz seien damit eindeutig der stärkste Verein im Saarland, sagte Meiser.