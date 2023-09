Waldbaden- und spaziergang Entspannung im Wald in Wadgassen

Waldbaden wird immer beliebter. Auch in der Reihe „Aktiv älter werden... Kurse und Veranstaltungen – auch für zukünftige Seniorinnen und Senioren“ bieten die Seniorenmoderatorin und die Volkshochschule (VHS) Saarlouis am Samstag, 30. September, um 9 Uhr ein Walderlebnis im Schäfereidell in Wadgassen an. Geleitet wird es von der Sportlerin und Sporttherapeutin Anette Fickinger-Borscheid.