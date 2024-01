Saarlouis Vortragsreihe am DRK-Klinikum startet im Januar

Am DRK-Krankenhaus Saarlouis findet in diesem Jahr eine Vortragsreihe zu verschiedenen medizinischen Themen statt. Wie die Klinik in ihrer Ankündigung erläutert, befassen sich alle zwei Monate Dr. med.

02.01.2024 , 16:19 Uhr

Vorderansicht des DRK-Krankenhauses Saarlouis Foto: DRK/Raphael Maass