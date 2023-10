Saarlouis Vortrag des Arbeitskreises Frau und Gesundheit zum Thema „Grenzen setzen“

Saarlouis · „Ja – Nein – Vielleicht?!? Selbstbewusst Grenzen setzen und gesund bleiben“ – unter diesem Titel lädt der Arbeitskreis Frau und Gesundheit des Landkreises Saarlouis am Mittwoch, 15. November, zu einem kostenlosen Vortrag ins Theater am Ring, Kaiser-Friedrich-Ring 26 in Saarlouis.

27.10.2023, 09:00 Uhr

Der Arbeitskreis Frau und Gesundheit lädt zum Vortrag ein. Foto: Landkreis Saarlouis/David Nicola Schmitt​