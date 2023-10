Saarlouis Vorträge über die 1920er Jahre mit Umbrüchen und Krisen

Saarlouis · Unter dem Thema „Die 1920er Jahre – Umbrüche und Krisen“ steht eine Vortragsreihe des Stadtverbandes der Historischen Vereine (VHVS) und des Städtischen Museums Saarlouis – diese versucht, einen Einblick in die gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Situation in Deutschland und im Saargebiet in diesen Jahren zu geben, heißt es in der Mitteilung der Stadt und der Veranstalter hierzu.

12.10.2023, 12:30 Uhr

Theater am Ring Saarlouis Foto: Jana Rupp