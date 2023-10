Saarlouis Seniorenmoderatorin und VHS informieren über Rentenbesteuerung

Saarlouis · (red) Die Volkshochschule und die Seniorenmoderatorin der Kreisstadt Saarlouis bieten am Dienstag, 7. November, und am Dienstag, 30. Januar 2024, zwei Vorträge zur Rentenbesteuerung an. Die Veranstaltungen finden als Teil der Reihe „Aktiv älter werden...Kurse und Veranstaltungen — auch für zukünftige Seniorinnen und Senioren“ und unter Leitung von Klaus Peter Schäfer statt.

16.10.2023, 18:16 Uhr

Zwei Vorträge in Saarlouis befassen sich mit dem Thema Rentenbesteuerung (Symbolfoto). Foto: dpa/Andreas Gebert