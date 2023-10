Dillingen VHS bietet im November einige neue Kurse an

Eine Einführung in die Welt des Investierens gibt es am Donnerstag, 9. November von 18 bis 19.30 Uhr im Haupthaus der VHS Dillingen. In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden nach Worten der VHS, ihre finanziellen Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen. Wie kann man eine Übersicht über seine Finanzen bekommen und einen eigenen Investment-Plan erstellen? Welche Aspekte sollte man unbedingt beachten, wenn man Geld investieren möchte? Was sind die Vor- und Nachteile verschiedener Investment-Möglichkeiten? Diese und weitere Fragen werden im Laufe dieses Kurses besprochen und beantwortet. Es handelt sich bei dem Kurs nicht um eine individuelle Anlageberatung. Es soll finanzielles Wissen vermittelt werden, um besser finanzielle Entscheidungen treffen zu können. Ein Grundverständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge wird vorausgesetzt. Die Gebühr beträgt 20 Euro.