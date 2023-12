Saarlouis VHS bietet Vorbereitungskurs zur Kenntnisprüfung Pharmazie für Apotheker

2024 findet der Kurs berufsbegleitend sowohl online als auch in Präsenzform in Saarlouis statt, kündigt die VHS an. Die Themen sind auf die Anforderungen der Kenntnisprüfung Pharmazie zugeschnitten, unter anderem geht es um pharmazeutisches Recht, Ernährung, Rezeptur, BWL und Beratung in der Apotheke.