Wirtschaft und Arbeit Verkaufsoffener Sonntag lockt in die Festungsstadt

Saarlouis · Die Händler- und Gewerbeinitiative „Der Verband“ Saarlouis lädt für den 1. Oktober ein zum verkaufsoffenen Sonntag in die Festungsstadt ein. Die teilnehmenden Geschäfte in der Saarlouiser Innenstadt haben dann geöffnet in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.

19.09.2023, 09:32 Uhr

Saarlouiser Geschäfte laden ein zum Shoppen am verkaufsoffenen Sonntag am 1. Oktober (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow