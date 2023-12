Dillingen Vereine laden ein zum Neujahrskonzert in der Stadthalle

Dies könnte nicht passender sein, da das städtische Miteinander zu einem großen Teil von den hiesigen aktiven Vereinen geprägt wird, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das Konzert findet am Sonntag, 7. Januar 2024, um 17 Uhr in Zusammenarbeit mit der Stadt Dillingen in der Stadthalle Dillingen statt. Mitwirkende sind in diesem Jahr der Kirchenchor Cäcilia Diefflen, der Mandolinen- und Gitarrenchor Dillingen, der Männerchor 1874 Diefflen und die Sängervereinigung Concordia Pachten.