Lebach Uwe Stab zum Antrittsbesuch im Lebacher Rathaus

Uwe Staab wisse um die Verbundenheit der Stadt zu den Soldaten. Er erinnere sich an zahlreiche Veranstaltungen, in denen das enge Verhältnis zum Ausdruck gebracht wurde. Lebach stehe in der Rangliste der Garnisonsstädte in puncto Bundeswehrfreundlichkeit ganz oben. Dies sei keineswegs selbstverständlich, sagt der Kommandeur, der gleichzeitig Standortältester in Saarlouis und Merzig ist. „In anderen Städten in Deutschland werden Soldatinnen und Soldaten nicht immer mit offenen Armen empfangen“, sagt der Oberst. Bürgermeister Brill freute sich über dieses Statement und bestätigt: „Wenn wir als Stadt etwas dazu beitragen können, dass sich die Soldatinnen und Soldaten hier wohl fühlen, tun wir das gerne.“