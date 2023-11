Trauzimmer im Rathaus komplett renoviert Trauzimmer im Lebacher Rathaus ist nicht wiederzuerkennen

Rund 20 000 Euro wurden für die Umgestaltung investiert. Geld, das aus Sicht der Verwaltung und des Stadtrates, der die Maßnahme im April beschlossen hatte, eine gute Investition in die Zukunft ist. Die Zahl der Paare, die in Lebach den Bund fürs Leben schließen wollten, war nachweislich rückläufig. Mit den neuen Räumlichkeiten ist der Trauort im Lebacher Rathaus nun wieder wesentlich attraktiver. Sowohl Bürgerinnen und Bürger aus Lebach als auch Heiratswillige von außerhalb können ihren Wunschtermin beim Standesamt anfragen. Die Kolleginnen und Kollegen des Standesamtes beraten Sie gerne hinsichtlich eines individuell verfügbaren Termins – entweder per E-Mail an standesamt@lebach.de oder telefonisch (0 68 81) 59-226,-227 und -228. Trauungen sind auch samstags vormittags möglich.