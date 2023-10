Bous Gemeinde begeht den Volkstrauertag mit Gottesdienst

Der Volkstrauertag findet am Sonntag, 19. November, in bewährter Tradition statt, in diesem Jahr wieder mit einem Gottesdienst mit Fahnenabordnungen und einem Trauerzug, wie die Gemeinde Bous in ihrer Mitteilung erläutert.

25.10.2023, 09:00 Uhr

Der Volkstrauertag wird auch in der Gemeinde Bous begangen (Symbolfoto). Foto: dpa