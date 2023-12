Lebach Theeltalschule bietet ab dem kommenden Schuljahr einen musisch-kulturellen Zweig an

Zu Beginn des Schuljahres 2024/2025 startet an der Theeltalschule in Lebach ein neues Angebot: Ein musisch-kultureller Zweig. Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich können ab dann unter anderem kostenlosen Instrumentalunterricht erhalten, erläutert die Stadt Lebach in ihrer Mitteilung.

19.12.2023 , 18:35 Uhr

Die Tanz-AG der Theetalschule bei ihrem Auftritt am Kulturabend in der Stadthalle Lebach. Foto: GemS Theeltalschule