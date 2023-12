Saarwellingen „The Consistency of Destruction“ spielt Konzert

Die Band „The Consistency of Destruction“ ist am Freitag, 19. Januar, in Saarwellingen zu Gast. Beginn des Konzerts im Kulturtreff „Altes Rathaus“ ist um 20 Uhr. Die Musik des Kölner Ensembles befinde sich an den Grenzen der Avantgarde, der improvisierten und Neuen Musik, kündigt die Gemeinde Saarwellingen an.

29.12.2023 , 18:31 Uhr

Pascal Klewer Foto: Florian Fries