Schmelz Tabletkurse für ältere Menschen sollen fortgesetzt werden

Seit einigen Jahren bietet die Gemeinde Schmelz in Kooperation mit dem Onlinerland Saar Tabletkurse für Seniorinnen und Senioren an. Seit 2022 finden die Kurse auch in Zusammenarbeit mit der Awo Hüttersdorf statt, welche zusätzlich noch eigene anbietet, wie die Gemeinde mitteilt.

23.11.2023 , 17:56 Uhr

Der Umgang mit dem Tablet will gelernt sein (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Bernd Diekjobst