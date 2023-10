Saarlouis Suchtberatungsstelle des Kreises lädt zum Theaterstück „Alkohölle“ nach Ensdorf ein

Das Stück ist ab 14 Jahren und handelt von der 19-jährigen Lena, die ein Praktikum in der Werbeagentur ihrer Tante Maxi macht. Sie ist allein im Büro, als der Auftrag einer Spirituosenfirma hereinkommt: Ein neuer Alcopop soll beworben werden. Lena nimmt an – sie und ihre Clique trinken viel, sie hat viele lustige Geschichten mit Alkohol erlebt, sie kennt sich also aus. Maxi, die Chefin, will ablehnen: Alkohol wird von ihrer Agentur aus nicht beworben. Lena versteht nicht warum, die Firma hätte das Geld doch bitter nötig. Ein Streit entsteht und Lena erfährt eine weitere Geschichte, die jedoch alles andere als lustig ist, sie zutiefst berührt und zum Nachdenken bringt.