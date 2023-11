Saarlouis Stille Gedenkstunde zum Volkstrauertag

Am Ehrenmal beim Saarlouiser Landratsamt findet am Samstag, 18. November, um 17 Uhr eine Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages statt. An der Gestaltung der Gedenkfeier wirken die Spielgemeinschaft Lyra Lisdorf-Picard und der Rathauschor der Kreisstadt Saarlouis mit, wie der Landkreis in einer Mitteilung erläutert.

03.11.2023, 19:33 Uhr

Auch in Saarlouis: Stille Gedenkstunde zum Volkstrauertag (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger