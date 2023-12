Schmelz Sternsingeraktion 2024 wird in der Pfarreiengemeinschaft gefeiert

Hier ein Überblick der einzelnen Pfarreien: Hausbesuche in Außen am Samstag, 6. Januar 2024, ab 10 Uhr, Anmeldung bei Dr. Katharina Hilker, Tel. (0 68 87) 9 92 31 68 oder E-Mail an katharina.hilker@pg-schmelz.de; Hausbesuche in Bettingen am Samstag, 6. Januar, ab 10 Uhr, Anmeldung bei Birgit Reichert-Alt, Tel. (01 63) 6 16 10 23; Hausbesuche in Gresaubach am Sonntag, 7. Januar, ab 10.30 Uhr, Anmeldung bei Gabi Scherer, Tel. (0 68 87) 9 29 64; Hausbesuche in Hüttersdorf am Sonntag, 7. Januar, ab 10.30 Uhr, Anmeldung bei Stefanie Adam, Tel. (01 76) 55 22 18 12; Hausbesuche in Limbach am Sonntag, 7. Januar, ab 10 Uhr, Anmeldung bei Gisela Längler, Tel. (0 68 87) 55 59; Hausbesuche in Michelbach am Samstag, 6. Januar, ab 10 Uhr, hier ist keine Anmeldung erforderlich.