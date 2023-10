Saarlouis Stadtrundgang zu Klimawandel und Klimafolgen

Saarlouis · Welche Auswirkungen Klimawandel und Klimafolgen in Saarlouis haben ist Thema des alternativen Stadtrundgangs am Samstag, 14. Oktober, um 14 Uhr. Jean-Philippe Baum vom Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland (NES) zeigt an verschiedenen Stationen, wie sich unsere Ernährung, unsere Mobilität, unser Konsum und der Energieverbrauch auf das Klima auswirken, wie die Stadt Saarlouis in ihrer Ankündigung erläutert.

08.10.2023, 09:34 Uhr

Grün in der Stadt – Bäume und Pflanzen spielen auch eine Rolle beim Umgang mit dem Klimawandel in urbaner Bebauung (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/---