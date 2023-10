Saarlouis Stadtradel-Stars im Landkreis wurden geehrt

Teilgenommen haben bei den Kampagnen Stadtradeln und Schulradeln im Landkreis Saarlouis 1389 Personen, die insgesamt 289 389 Kilometer erradelt haben. Viele von ihnen sind auch nach dem Aktionszeitraum im Sommer dem Rad treu geblieben. Das stellte auch der Kreisbeigeordnete Dietmar Bonner fest. „Mich freut es, dass sowohl in unseren Städten als auch in den Gemeinden vermehrt Menschen auf Fahrrädern jeglicher Art zu sehen sind. Das ist eine vorbildliche Entwicklung, die gerne so weitergehen kann.“