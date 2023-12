Saarlouis Per Stadtführung auch das Theater am Ring erkunden

Saarlouis · Kulturelle Entdeckungstouren führen an drei Samstagen im Januar zu wichtigen Kultureinrichtungen der Kreisstadt Saarlouis. Wie die Stadt in ihrer Mitteilung erläutert, wird hierbei das Theater am Ring vorgestellt, die Volkshochschule, die Ludwig Galerie, das Institut für aktuelle Kunst, die Stadtbibliothek und das Städtische Museum.

28.12.2023 , 16:18 Uhr

Blick auf das Theater am Ring in Saarlouis Foto: Saarroamers Foto: Saarroamers