Saarlouis Wissenswertes über die Saarlouiser Geschichte

(red) Wissenswertes über die Geschichte der Kreisstadt Saarlouis und über den bekannten Marschall Ney wird am Sonntag, 24. September, der Saarlouiser Gästeführer Norbert Güthler-Tyarks zu Zissenhausen, in der Figur des vergessenen Soldaten Lacroix vermitteln. Treffen ist um 15.30 Uhr vor der Tourist-Info am Großen Markt 8 in Saarlouis, Anmeldung per Tel. (0 68 31) 44 44 49. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder bis 16 Jahre drei Euro.